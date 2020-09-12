مواطنون يرغمون الاحتلال على إزالة خيمة استيطانية شرق الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

نجح أهالي بلدة بني نعيم والقرى المجاورة شرق الخليل، في إرغام قوات الاحتلال على إزالة خيمة، أقامها المستوطنون على أراضٍ ذات ملكية خاصة في البلدة.



وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين، أقامت خيمة في منطقة خلة الفرن غرب الخط الالتفافي رقم 60 قرب منطقة زيف الواقعة بين بلدتي بني نعيم ويطا.



وأضافت، أن أصحاب الأرض والنشطاء، هرعوا فوراً بإزالة الخيمة، وعلى إثر ذلك نشب عراك بين المستوطنين والمواطنين، ما أجبر جيش الاحتلال على إزالتها.



وتقع خربة خلة الفرن إلى الجنوب من مدينة الخليل قرب مستوطنة (بني حيفر) المقامة على أراضي بلدة بني نعيم.



ويبلغ تعداد سكانها أكثر من (150 فرداً) معظمهم من البدو الذين لجؤوا إليها من مدينة بئر السبع، واشتروا جزءاً من أراضيها.



ويعمل المواطنون فيها بالزراعة وتربية المواشي، ويعتمد المواطنون على الألواح الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية؛ لتلبية احتياجاتهم اليومية من الكهرباء.