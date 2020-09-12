تقرير- مخططات الضم تتواصل والاحتلال يخصص موارد إضافية لاستقبال "المهاجرين الجدد"





وأقدمت مجموعة من المستوطنين على اقتلاع وسرقة 45 شجرة من أشجار زيتون من سهل ترمسعيا شمال شرق رام الله.



الخليل

تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف أراضٍ زراعية شرق بلدة الظاهرية في خربة زنوتا تعود لعائلات الطل، والجبارين، والسمامرة، لصالح المنطقة الصناعية لمجلس ما يسمى "اقليم المستوطنات" جنوب الخليل. وهاجم مستوطنون، منازل المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال منازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات النتشة، ومسودة، وزاهدة، وجابر، واعتدوا على المقبرة الاسلامية محاولين كسر الشواهد التي نصبت على القبور ، واعتدت قطعان المستوطنين بالضرب على مواطنين من قرية بيرين جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مع تواجد شرطة الاحتلال، ونصبوا خيمة فوق أرض المواطن عدنان محمد الديك والتي تقدر مساحتها بخمسة دونمات، تمهيدا للاستيلاء عليها





هاتان القلعتان بنيتا في القرن الرابع الميلادي وتضمان آبارا وبركا ومنازل منحوته في الصخر وطرقاتها مرصوفة بالفسيفساء . وتسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على الموقعين الآثريين منذ سنوات وكانت قد شرعت مؤخرا بإحاطة خربة دير سمعان بوحدات استيطانية سكنية علاوة على سعيها لضم دير قلعة الى مستوطنة بيدوئيل المقامة على اراضي المواطنين بعد ان وضعت مؤخرا لافتة تشير الى اقامة بؤرة استيطانية جديدة باسم ليشيم قرب الموقع الأخير . وقد كثفت سلطة الاثار الاسرائيلية بحماية قوات الاحتلال من اقتحاماتها للمنطقة وعمدت الى تصوير المباني الاثرية والمقامات الدينية في المحافظة . وتحوي القلعتان على مجموعة من المعالم الاثرية الهامة بما فيها أديرة ومبان عامة ومنشآت تصنيع وأبار ومقابر وشواهد متعددة وفسيفساء لا تمت لروايات الاسرائيليين بأية صلات .وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:نفذ عشرات المستوطنين بينهم المتطرف يهودا غليك اقتحامات لساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، فيما تواصل بلدية الاحتلال في القدس والجهاز القضائي الاسرائيلي ، ملاحقة العائلات المقدسية بالتضييق عليها وإصدار إخطارات هدم وإلزام المزيد من العائلات بهدم منازلها ومحلاتها التجارية ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص حيث أصدرت محكمة الصلح، قرارا يقضي بإخلاء بناية عائلة الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان من سكانها، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بحجة ملكية الأرض لليهود منذ عام 1881،ونصبت قوات الاحتلال، مجسات وسماعات خاصة فوق الرواق الشمالي داخل باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس.هاجم مستوطنون مجموعة من الفلسطينيين بعد تمكنهم من إزالة بؤرة استيطانية أقيمت قبل نحو أسبوع، على أراضي تقع بين قريتي المغير وكفر مالك والتجمعات البدوية شرق رام الله، في موقع على أراضي رأس التينة وحضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمكان لحماية المستوطنين، الذين واصلوا اعتداءاتهم وتكسير سيارات الأهالي ، فيما اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 22 شجرة زيتون في قرية رأس كركرتعود للمواطن نعمان نوفل، غرب رام الله، وشرعت بشق طريق ترابي على طول أرضها البالغة نحو 50 دونما، ومنعت أصحاب الأراضي من دخولها إلا بموجب تصريح، بعد إحاطة الأرض بسياج شائك وإقامة بوابة حديدية على مدخلها.