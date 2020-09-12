دولي

العفو الدولية: لا اتفاق يمكن أن يُغير واجبات إسرائيل كقوة محتلة

العفو الدولية: لا اتفاق يمكن أن يُغير واجبات إسرائيل كقوة محتلة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت منظمة العفو الدولية، أنه لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي، أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل، كقوة محتلة، في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب.

وقالت المنظمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه "يجب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في إسرائيل/ فلسطين: إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية" وفق (الأناضول).

كما يجب أن تشمل عملية السلام، "وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي"، بحسب المنظمة.

وتابعت: "فلا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم، ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترامب، والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

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