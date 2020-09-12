الصحة بغزة: تسجيل(88) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و(42) حالة تعاف خلال 24 ساعة الماضية





وأوضحت ان غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية أولا بأول وتراجع سياساتها واجراءاتها خلال مرحلة الاستحابة الحالية.





وأشارت إلى أن غرفة عمليات الطوارئ تشد على أيدي طواقمها التي تعمل في مواجهة الجائحة وتعتبرها الرصيد الوفي والحافظة لصحة شعبها.





وقالت نستطيع سوياً تغيير منحنى تفشي الوباء نحو الانخفاض وكسر حلقات التفشي ووقف تتمدده في قطاع غزة من خلال الالتزام التام باجراءات الوقاية.





ودعت الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لان استهتاركسيقتلاحبابك





وأكدت على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.





وأكدت على الاهتمام التام باجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي ان عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1707 عينة، بينما سجلت (42) حالة تعافي من الطواقم الصحية واسرهم وخروجهم من مستشفى الصداقة.وأوضحت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1719 اصابة منها/حالات نشطة حاليا 1550(1545 من المجتمع و 5 من العائدين)أما المتعافين 156 ، وبلغ عدد الوفيات 13 ( 12 من داخل المجتمع و1 من العائدين )