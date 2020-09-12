اتصالات مصرية أمريكية لإحداث اختراق بالأزمة الخليجية

نقلت صحيفة (العربي الجديد)، عن مصادر دبلوماسية مصرية، أن مصر أجرت اتصالات موسعة خلال الأيام القليلة الماضية مع مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، في محاولة للتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة الخليجية، من جانب السعودية والإمارات ومصر والبحرين، على قطر.







وأكدت المصادر، أن إدارة ترامب، تسعى لتحقيق مكسب جديد لها، وتحقيق مزيد من الحصار على إيران، عبر إتمام المصالحة الخليجية".





وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن الموقف المصري، بعد نحو ثلاث سنوات من اندلاع الأزمة، بات أقل تشدداً نحو قطر، ولكن في النهاية، الأمر مرتبط بحد أدنى من التفاهمات مع القاهرة والعواصم الخليجية الشريكة في القرار.





وقالت: "على الرغم من أن هناك أوضاعاً جديدة نشأت، فإن التوصل لحل نهائي وحاسم للأزمة الخليجية، ربما يكون مستحيلاً حالياً، لكن يمكن التوصل لاتفاق مبدئي، يضمن التهدئة بين الأطراف المختلفة".



وأشارت المصادر إلى أن المقترحات الأمريكية طرحت إعادة النظر في بعض إجراءات المقاطعة، التي اتخذها الرباعي العربي بحق قطر، على أن يسبق موعد الانتخابات الأميركية إعلان إلغاء بعض تلك الإجراءات، كخطوة تمهيدية لبدء مفاوضات موسعة لإنهاء الأزمة.





وأوضحت المصادر: "على سبيل المثال، وعلى الرغم من القطيعة بين القاهرة والدوحة، إلا أن هناك ملفات شهدت تنسيقاً غير مباشر بينهما، مثل ملف الأوضاع في قطاع غزة ووضع حركة حماس".



وترجع الأزمة إلى حزيران/ يونيو من العام 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً، بزعم "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني".





وكشف وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في حزيران/ يونيو الماضي، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية، مؤكداً أن بلاده منفتحة على إجراء مفاوضات.





وقال الشيخ محمد، في مقابلة مع قناة (الجزيرة) في الذكرى الثالثة للحصار: "منفتحون على الحوار، ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشراً، شرط أن تكون جادة وصادقة".





وأكد أن الأجواء إيجابية بشأن هذه المبادرة، آملاً أن تسفر عن خطوات، بخلاف ما حدث العام الماضي، مشيراً إلى أن الحوار مع السعودية نهاية العام الماضي، كان إيجابياً "لكنه توقف دون معرفة الأسباب، ونأمل أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقاتها، ونجد جدية بالتعامل مع مبادرة الكويت".

لإتمام اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وكذا لعبها دوراً فاعلاً في الأزمة الليبية، لتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، والضغط على حلفائهم لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، والحد من تنامي الدور الروسي في ليبيا.وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، يجريان سلسلة من الاتصالات مع قادة الدول الخمس، قطر والإمارات والسعودية والبحرين ومصر، من أجل التوصل لحل للأزمة المستمرة منذ نحو 3 أعوام.