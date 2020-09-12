دولي

رئيس فنزويلا : اعتقال "جاسوس أمريكي" شمال غربي البلاد

رئيس فنزويلا : اعتقال "جاسوس أمريكي" شمال غربي البلاد
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتقال "جاسوس أمريكي" قرب مجمع لتكرير النفط في شمال غربي البلاد الذي يشهد نقصا حادا في الوقود.

وقال مادورو في بث مباشر على التلفزيون الرسمي " بالأمس اعتقلنا جاسوسا أمريكيا في ولاية فالكون يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون".

وأضاف أنه " من مشاة البحرية وعمل كأحد أفراد مشاة البحرية في قواعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العراق. اعتقل ومعه أسلحة متخصصة ومبالغ نقدية ضخمة ودولارات كثيرة وعناصر أخرى سلمناها مباشرة لمكتب النائب العام".

وشدد على أنه سيتابع عن كثب التحقيقات التي سيجريها النائب العام.

وتشهد فنزويلا موجة ثانية من نقص الوقود بعد تقنين شديد فيما بين مايو أيار ويونيو حزيران وأدت شحنة وقود أرسلتها إيران حليفة حكومة مادورو إلى تخفيف ذلك بشكل مؤقت. -

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