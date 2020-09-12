الجليل: مصرع شاب في حادث طرق قرب بيت جن

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رام الله - دنيا الوطن

توفي شاب، أمس الجمعة، في حادث طرق عند مدخل قرية بيت جن بالجليل الأعلى.



والشاب هو طارق زياد فارس، ويبلغ من العمر 23 عامًا، ووقع الحادث عند الساعة 02:28، بحسب ما قالته مصادر طبيّة، وفق موقع عرب 48.



وبحسب المصادر الطبيّة فإنّ السيارة التي استقلّها الشاب انقلبت بشكل كامل، عند مدخل بيت جن للقادمين من الرّامة.



جدير بالذكر أن الطواقم الطبيّة لم تنجح في إنقاذ حياة الشاب، وأعلنت وفاته.