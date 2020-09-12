شؤون فلسطينية

الأردن: شرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال

الأردن: شرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن التغيير المطلوب والخطوة الأساسية المطلوبة والقادرة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، توقف إسرائيل إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين، وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية، وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الصفدي في بيان بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات البحرينية-الاسرائيلية، أمس الجمعة: "إن أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وأن شرط السلام العادل والشامل، هو زوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومعادلة الأرض مقابل السلام"، بحسب ما جاء على موقع (الغد) الأردني.

وشدد الصفدي على أن أثر اتفاق تطبيع العلاقات البحرينية-الإسرائيلية، وكل اتفاقات السلام مع إسرائيل، يعتمد على ما ستقوم به إسرائيل، فإن بقي الاحتلال، واستمرت إسرائيل في إجراءاتها التي تنسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها، والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، سيتفاقم الصراع وسيتعمق، ولن تنعم المنطقة بالسلام العادل، الذي تقبله الشعوب والذي يمثل ضرورة إقليمية ودولية.

وأكد الصفدي، ألا سلام عادلاً شاملاً ولا أمن ولا استقرار شاملين، إلا إذا تم تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني، وفق حل الدولتين.

وأكد الصفدي، أن المملكة، ستظل تعمل بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل تحقيق السلام العادل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً أردنياً وفلسطينياً وعربياً، والذي لن يكون شاملاً ودائماً إلا إذا قبلته الشعوب وتبنته، وذاك شرطه تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأضاف الصفدي، الاحتلال هو سبب الصراع وأساسه، وزواله وفق حل الدولتين، هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

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