شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدين تطبيع البحرين علاقاتها مع اسرائيل ويعتبره عملاً رخيصاً

تيسير خالد يدين تطبيع البحرين علاقاتها مع اسرائيل ويعتبره عملاً رخيصاً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علّق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق تطبيع جديد، بين مملكة البحرين وإسرائيل، بأنه عمل  عدواني واستفزازي رخيص ومسرحي سخيف.

وأضاف: أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يواجه في الولايات المتحدة معركة انتخابات رئاسية صعبة وقاسية، تنذر بفوز منافسه جو بايدن في تلك الانتخابات، يتبادل اليوم الهدايا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي يعول عليها الأول في تحسين فرصه في انتخابات الرئاسة الأميركية، والثاني في حرف الأنظار عن فشله في إدارة دفة الحكم والتدهور المتسارع في أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي في ضوء موجات عالية من انتشار فيروس (كورونا) وفي إشغال الرأي العام الإسرائيلي عن ملفات فساده.

وبعد هدايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال إلى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، يأتي الدور الآن في حمى معركة انتخابات الرئاسة الأميركية على هدايا، يقدمها نتنياهو من حساب بعض الدول العربية، للرئيس الأميركي، علها تساعده في جسر الهوة بينه وبين جو بايدن منافسه في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وندد خالد بخطوة التطبيع البحرينية، واعتبرها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وقلل من شأنها باعتبارها خطوة تاريخية وفق ادعاءات كل من ترامب ونتنياهو، فلا هو وضع مملكة البحرين ولا دورها ولا السياق الذي جاءت فيه هذه الخطوة، يؤشر على قيمة تاريخية، خاصة بعد ان ​​كشفت مملكة البحرين عن دورها المشبوه في تسويق (صفقة القرن)، الصهيو- أميركية، باستضافتها ورشة عمل السلام الاقتصادي في المنامة في 25 حزيران/ يونيو 2019.

ودعا حكام البحرين إلى الكف عن استخدام القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني؛ لتبرير تخاذلهم وتساوقهم من موقع التبعية الذليل مع المخططات الرامية لتصفية الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الرهان يبقى معقوداً على الحركة الوطنية العظيمة في البحرين؛ لوقف هذا العبث، وهذا الدور المشبوه، الذي يقوم به حكام مملكة البحرين في خدمة أسيادهم في واشنطن وتل أبيب.

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