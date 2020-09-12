حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود خمس درجات

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد، اليوم السبت، مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتنبأت أن ينحسر تأثير الموجة شديدة الحرارة يوم غدٍ الأحد، حيث يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج



ويكون الجو، الاثنين المقبل، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



فيما يكون الجو، يوم الثلاثاء، حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .