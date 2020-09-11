العوض للسيسي: اتفاقيات التطبيع ستُلحق الضرر باقتصاد مصر وسيكون على حساب قناة السويس

قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إنه يستغرب الترحيب المصري باتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين مع اسرائيل.





وأضاف العوض، في منشور له عبر فيسبوك: "هذه الاتفاقات ستلحق أكبر الضرر باقتصاد مصر، حيث سيتم نقل النفط والغاز عبر انبوب بين إيلات وعسقلان قطره 42 بوصة أنشأته ايران واسرائيل أيام الشاه بعد ازمة قناة السويس، وتشغيله خلال الفترة القادمة سيكون على حساب قناة السويس".





وفي وقت سابق، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي، الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية على غرار الاتفاق مع الإمارات.



وقال السيسي، في تغريدة على "تويتر": "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الامريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".



وأضاف السيسي: "إذ اثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".



الجدير ذكره، أن السيسي أول زعيم عربي بارك اتفاق الإمارات وإسرائيل الذي جرى التوصل إليه مطلع الشهر الماضي برعاية أمريكية.









رام الله - دنيا الوطن