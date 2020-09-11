تونس تكشف سبب سحب فلسطين لمشروع قرار إدانة التطبيع الإمارتي بالجامعة العربية

كشفت وزارة الخارجية التونسية، سبب سحب فلسطين لمشروع قرار إدانة التطبيع الإمارتي مع إسرائيل، والذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي.



وقالت الوزارة، في تصريح عبر فيسبوك: "على إثر ما تم تداوله في المواقع الإعلامية والإلكترونية حول رفض الدول العربية اعتماد قرار بشأن فلسطين خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد، يوم 9 سبتمبر 2020، تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه بطلب ملحّ من وفد دولة فلسطين الشقيقة تقرّر سحب مشروع القرار الذّي تقدّم به للمجلس نتيجة عدم التوصّل إلى توافق بشأنه".



وأضافت الوزارة: "جدّدت تونس خلال هذا الاجتماع الوزاري التذكير بموقفها المبدئي، حيث شدّد السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في كلمته بالمناسبة على دعم بلادنا الثابت للقضية الفلسطينية ومساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقوفها الدّائم معه في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على أراضيه المحتلة في جوان سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



وتابعت: "كما دعت تونس في نفس السياق إلى ضرورة تشريك الجانب الفلسطيني في أيّة مبادرات ترمي إلى إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية كشرط أساسي لضمان التوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة وقرارات الجامعة العربية ولاسيما مبادرة السلام العربية لسنة 2002".



رام الله - دنيا الوطن