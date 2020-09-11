الاتصالات بغزة تعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية لمتضرري (كورونا)

وأكدت أنها تعكف حاليا على إجراء الترتيبات اللازمة للشروع بصرف المنحة، حيث سيستفيد منها 70 ألف مواطن، مشيدةً بالتزام المواطنين وحرصهم على تطبيق التعليمات الصادرة.





وأشادت الوزارة، بجهود موظفي الوزارة العاملين والموزعين الرئيسيين، والمعارض التابعة لها، مثمنة جهود وزارة الداخلية في غزة بتنظيم وتأمين عملية الصرف.



كما أعلنت أنها انجزت عملية صرف المنحة القطرية لعدد 100 الف اسرة عبر جميع فروع مكاتب البريد التابعة لها في قطاع غزة وحوالي 200 نقطة صرف من خلال معارض موزعي الاتصالات في جميع مناطق القطاع.



واستمرت عملية الصرف على مدار ثلاثة ايام بدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/8 حيث اعتمدت الوزارة اقصى درجات الحماية والسلامة للمستفيدين وموظفي الصرف في جميع نقاط الصرف التي اعتمدتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا وحيث تمت عملية الصرف بالتنسيق مع وزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية.



ونشرت الوزارة تعليمات الصرف للمستفيدين بهدف ضمان اتخاذ اقصى درجات الحماية ومنها ضرورة ارتداء كمامة وتعقيم الأيدي عند دخول المكاتب أو نقاط التوزيع وتحقيق التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بالإضافة إلى احضار قلم شخصي للتوقيع كما دعت الوزارة من لديه أعراض مرضية إلى توكيل من ينوب عنه بالاستلام.



وأطلقت الوزارة، شاشة استعلام للمستفيدين لمعرفة مكان وموعد الصرف وحرصت على ان يكون مكان الصرف قريب من مكان سكن المستفيد للتسهيل عليهم في ظل اجراءات حظر التجوال وقيود الحركة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، مساء الجمعة، البدء بصرف المنحة القطرية للمتضررين من جائحة فيروس (كورونا) في القطاع يومي الأحد والاثنين المقبلين.وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتم اتباع نفس الآلية عبر فروع مكاتب البريد ومعارض موزعي الاتصالات، حيث سيتم نشر رابط للفحص للمستفيدين بموعد ومكان الصرف.