مجدلاني يدعو لمراجعة جدية لعلاقة فلسطين بالدول العربية

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، اعلان الرئيس الأمريكي عبر بيان ثلاثي مشترك للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل بالاعلان عن اتفاق التطبيع،طعنة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.



وأوضح مجدلاني، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة: "إعلان ترامب عن هذا الاتفاق، رسالة بأن البحرين لا تملك ارادتها السياسية وقرارها السياسي المستقل".



وأضاف مجدلاني، أن وهم ادارة ترامب بأنها تستطيع صنع السلام بين دولة الاحتلال والدول العربية دون الفلسطينين ودون الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة غباء سياسي.



وأشار إلى أن الاتفاق البحريني ومن قبله الإماراتي يمثل هدية مجانية تقدم إلى حكومة الاحتلال وجنرالاتها، وتشجيع لسياسة الاستيطان والاستيلاء على الاراضي واستمرار تهويد وأسرلة مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.



وتابع: "القرار البحريني أسقط الأوهام التي حاول تروجيها اجتماع مجلس الجامعة العربية بالتمسك بمبادرة السلام والالتزام بها"، مجدداً الدعوة لمراجعة وتقيم جدي لعلاقة دولة فلسطين العربية العربية الثنائية، وكذلك في إطار الجامعة العربية والعلاقات مع الاطراف الإقليمية المختلفة انطلاقا من المصالح الوطنية الفلسطينية العليا.