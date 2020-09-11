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البحرين تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي الثلاثي بين ملكها وترامب ونتنياهو

البحرين تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي الثلاثي بين ملكها وترامب ونتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على حل الدولتين.

وشدد العاهل البحريني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي، وفق تعبيره.

من جهته، اعتبر مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية السابق الشيخ خالد آل خليفة، اليوم، أن اتفاق تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل "يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".

وقال المسؤول الرفيع المستوى إن "إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصبّ في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها"، مضيفا أن الاتفاق "يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الرئيس ترامب اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفًا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".

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