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التعليم بغزة تطالب المؤسسات التعليمية بضرورة التقيد بقرار الإغلاق وعدم التجمع

التعليم بغزة تطالب المؤسسات التعليمية بضرورة التقيد بقرار الإغلاق وعدم التجمع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة التربية والتعليم في غزة، الجمعة، المؤسسات التعليمية بضرورة التقيد بقرار عدم التجمع أو الدوام بأي شكل من الأشكال حتى في المناطق الخاضعة لتخفيف الإجراءات.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ضرورة الالتزام بقرار وزارة الداخلية، كوزارة مختصة، والصادر بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2020، القاضي بإغلاق المدارس والمساجد والجامعات والأماكن العامة لحين صدور تعليمات أخرى.

وأضافت الوزارة: "نؤكد على قرار النيابة العامة، القاضي بأن أية مؤسسة تخالف التعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص فيما يتعلق بتعليمات الجائحة تدخل نفسها تحت طائلة المساءلة الجزائية وتوقيع العقوبة القضائية الواردة في قانون العقوبات والصحة العامة".

وتابعت: "نهيب بمؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والأكاديمية أن تظل كما عودتنا رائدة للتنوير ونبراساً يهتدى به في مجال صحة ونهضة المجتمع".

يذكر، أن جامعتي الأزهر والقدس المفتوحة أعلنتا عن عودة العمل الإداري ابتداء من يوم الأحد 13 أيلول/سبتمبر 2020، وفقاً لإجراءات وقائية مشددة، تشمل عدم عودة العاملين من كبار السن والمرضى والموظفات المتزوجات ومن هم في مناطق حظر التجول للعمل.



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