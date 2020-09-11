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الشعبية: الاتفاق البحريني مع الكيان الصهيوني سقوط وخيانة جديدة من "عبيد ترامب"

الشعبية: الاتفاق البحريني مع الكيان الصهيوني سقوط وخيانة جديدة من "عبيد ترامب"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين توصل حكام البحرين لعقد ما يسمى اتفاق "سلام" مع دولة الكيان الصهيوني كما أعلن قبل قليل الرئيس الأمريكي  .

ورأت الجبهة، في بيان صحفي، أن تساقط الحكام العرب أتباع أمريكا وعبيدها بالتفريط بالحقوق العربية والقضية الفلسطينية   لن يضمن لهم مصالحهم وحماية عروشهم  كما يتوهمون، فالتاريخ قال كلمته مع كل من خان شعبه وأمته.

وشددت الجبهة على أن استسهال التفريط والخيانة  من قبل بعض الحكام العرب وآخرهم حكام البحرين، والمساومة على المصالح العليا للأمة العربية وقضيتها المركزية، قضية فلسطين،  يستدعي ودون تأجيل، من قوى حركة التحرر العربية بما فيها الحركة الوطنية الفلسطينية القيام بدورها في التصدي لهذا التسابق على الخيانة المتلاحقة من بعض حكام العرب، حماية لمصالح شعوبنا، وردعاً لمن يفكر بالسير على هذا الطريق.

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