فلسطين تُعلن استدعاء سفيرها في البحرين





وفي السياق، أعلن وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، استدعائه الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال.





تؤكد دولة فلسطين وكما جاء في بيان القيادة رفضها المطلق لهذه الخطوة المجانية التي اقدمت عليها مملكة البحرين نحو التطبيع مع دولة الإحتلال، وتدعوها للتراجع عنها، حفاظا على العلاقات التاريخية الفلسطينية البحرينية التي نحرص عليها وحفاظا على المبادئ التي لطالما التزمت بها مملكة البحرين عبر السنين في دفاعها عن الحق الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استدعاء السفير الفلسطيني في البحرين، رداً على اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي الذي أعلن عنه برعاية أمريكية.وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتلفزيون (فلسطين): "سحبنا سفيرنا من البحرين وسنسحب السفير من أي دولة تطبع مع اسرائيل بعيداً عن مبادرة السلام العربية".وأضاف: " أقول لترامب كرامة الرئيس محمود عباس هي كرامة الشعب العربي الفلسطيني".