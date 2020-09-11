حماس: اتفاق البحرين وإسرائيل استسلام للاحتلال وخروج عن الإجماع العربي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس بالخارج، رأفت مرة، إن الإعلان عن اتفاق تسوية جديد وعلاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين والكيان الصهيوني هو تنكر للقضية الفلسطينية واستسلام للاحتلال وخروج عن الإجماع العربي.



واستنكر مرة في تصريح صحفي، نشره الموقع الرسمي للحركة، هذه الاتفاقيات التي ستكون فقط في خدمة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية.



وأكد أن هذه الاتفاقيات تضر بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني، وستدفع الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من الأعمال الإرهابية، وتعتبر تغطية لممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات.



وشدد مرة على أن هذه الاتفاقيات لن تضعف إرادة الشعب الفلسطيني والقوى الحية في أمتنا في مقاومة الاحتلال والتصدي لإرهابه، موضحاً أن شعبنا متمسك بحقه في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حتى التحرير والعودة.