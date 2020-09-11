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عربي

السيسي أول زعيم عربي يُرحب باتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي

السيسي أول زعيم عربي يُرحب باتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي، الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية على غرار الاتفاق مع الإمارات.

وقال السيسي، في تغريدة على "تويتر": "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الامريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وأضاف السيسي: "إذ اثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

الجدير ذكره، أن السيسي أول زعيم عربي بارك اتفاق الإمارات وإسرائيل الذي جرى التوصل إليه مطلع الشهر الماضي برعاية أمريكية. 

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