جاريد كوشنير وإيفانكا يُعلقان على اتفاق التطبيع البحريني الإماراتي

علق مستشار ترامب الخاص، جاريد كوشنير، وزوجته إيفانكا ترامب على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين والذي جرى برعاية أمريكية مساء اليوم الجمعة.



وقال كوشنير: "أشكر شعب البحرين وقيادته لاتخاذ خطوة اضافية من أجل السلام، وأشكر ترامب لإعطائي الثقة للعمل بملف الشرق الأوسط ونتائجنا تخطت كل التوقعات".



بدورها، علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي: "في الأسبوع الماضي التقى جاريد بالملك حمد آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان، في نذير جميل لاتفاق السلام التاريخي اليوم بين إسرائيل والبحرين، حيث أقام علاقات دبلوماسية كاملة".



وأضافت: "هذه هي الاتفاقية الثانية بين إسرائيل وأمة عربية في الشهر الماضي".





رام الله - دنيا الوطن