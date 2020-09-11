حزب فلسطيني يُعلق على إعلان التطبيع الإسرائيلي البحريني

علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على إعلان التطبيع الإسرائيلي البحريني بالرعاية الأمريكية والذي أعلن عنه مساء اليوم الجمعة.





وقال العوض، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بيان التطبيع الأمريكي البحريني الإسرائيلي، ليس مفاجئا، إنه احدى الثمار الضارة لموقف وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية التي أعطت الضوء الأخضر للراغبين في سلوك طريق التطبيع المذل".





وأضاف العوض: "الرد الفلسطيني المطلوب هو الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماع العامين دون تردد".









رام الله - دنيا الوطن