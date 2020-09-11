البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل يرسل رسالة إيجابية للشعب الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن اتفاق السلام مع إسرائيل والذي جرى التوصل إليه مساء اليوم الجمعة، يرسل رسالة إيجابية للشعب الإسرائيلي.
وأضاف بن أحمد: "إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين و اسرائيل يصب في مصلحة امن المنطقة و استقرارها و ازدهارها . و يوجه رسالة إيجابية و مشجعة الى شعب اسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الافضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة".
وتابع بن أحمد: "حين تضع مملكة البحرين نهج الانفتاح و التعايش مع الجميع في مقدمة اولويات سياستها الخارجية ، فإنها تبني على قرون من التعايش والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الاعراق والديانات".
قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن اتفاق السلام مع إسرائيل والذي جرى التوصل إليه مساء اليوم الجمعة، يرسل رسالة إيجابية للشعب الإسرائيلي.
وأضاف بن أحمد: "إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين و اسرائيل يصب في مصلحة امن المنطقة و استقرارها و ازدهارها . و يوجه رسالة إيجابية و مشجعة الى شعب اسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الافضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة".
وتابع بن أحمد: "حين تضع مملكة البحرين نهج الانفتاح و التعايش مع الجميع في مقدمة اولويات سياستها الخارجية ، فإنها تبني على قرون من التعايش والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الاعراق والديانات".
وأكمل: "إن نجاح البحرين في ذلك يعطينا التفاؤل بنجاح منطقتنا الاوسع في هذا النهج الصحيح".
التعليقات