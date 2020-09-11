البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل يرسل رسالة إيجابية للشعب الإسرائيلي





وأكمل: "إن نجاح البحرين في ذلك يعطينا التفاؤل بنجاح منطقتنا الاوسع في هذا النهج الصحيح".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن اتفاق السلام مع إسرائيل والذي جرى التوصل إليه مساء اليوم الجمعة، يرسل رسالة إيجابية للشعب الإسرائيلي.وأضاف بن أحمد: "‏إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين و اسرائيل يصب في مصلحة امن المنطقة و استقرارها و ازدهارها . و يوجه رسالة إيجابية و مشجعة الى شعب اسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الافضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة".وتابع بن أحمد: "‏حين تضع مملكة البحرين نهج الانفتاح و التعايش مع الجميع في مقدمة اولويات سياستها الخارجية ، فإنها تبني على قرون من التعايش والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الاعراق والديانات".