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مباشر | بيان ثلاثي بحريني إسرائيلي أمريكي بشأن اتفاق تطبيع جديد بالمنطقة

دولي

نتنياهو يُعلق على اتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين

نتنياهو يُعلق على اتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقاً على الإعلان عن توقيع اتفاق سلام لتطبيع العلاقات مع البحرين: "يسعدني أن أعلن للجمهور الإسرائيلي أننا سنتوصل الليلة إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، مع البحرين".

وأضاف نتنياهو، في تغريدة له عبر "تويتر": "بذلك تنضم إلى اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات، استغرقنا 26 عاما للتوقيع على اتفاق سلام ثالث مع دولة عربية و 29 يوما لاتفاق رابع".

وتابع نتنياهو: "هذا عهد جديد من السلام، إنه السلام مقابل السلام، الاقتصاد مقابل الاقتصاد". 

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