نتنياهو يُعلق على اتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقاً على الإعلان عن توقيع اتفاق سلام لتطبيع العلاقات مع البحرين: "يسعدني أن أعلن للجمهور الإسرائيلي أننا سنتوصل الليلة إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، مع البحرين".





وأضاف نتنياهو، في تغريدة له عبر "تويتر": "بذلك تنضم إلى اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات، استغرقنا 26 عاما للتوقيع على اتفاق سلام ثالث مع دولة عربية و 29 يوما لاتفاق رابع".





وتابع نتنياهو: "هذا عهد جديد من السلام، إنه السلام مقابل السلام، الاقتصاد مقابل الاقتصاد".





رام الله - دنيا الوطن