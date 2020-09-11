صورة: بيان ثلاثي أمريكي إسرائيلي بحريني لإعلان اتفاقية تطبيع جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل، بعد موافقة البلدين على توقيع الاتفاقية وذلك بعد أقل شهر من الاتفاق الإماراتي البحريني.



وقال ترامب، في تصريح له عبر فيسبوك: "اختراق تاريخي آخر اليوم، صديقنا العظيم اسرائيل ومملكة البحرين يوافقان على صفقة سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع اسرائيل في 30 يوماً".



ونشر ترامب صورة لبيان صحفي مشترك وثلاثي بين أمريكا وإسرائيل والبحرين، فيما أكد البيت الأبيض، أنه تم التوصل للاتفاق خلال مكالمة اليوم بين ترامب وملك البحرين ونتنياهو.

















ونشر ترامب صورة لبيان صحفي مشترك وثلاثي بين أمريكا وإسرائيل والبحرين، فيما أكد البيت الأبيض، أنه تم التوصل للاتفاق خلال مكالمة اليوم بين ترامب وملك البحرين ونتنياهو.

رام الله - دنيا الوطن