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خلال ساعات.. إعلان اتفاق تطبيع جديد بين إسرائيل ودولة خليجية

خلال ساعات.. إعلان اتفاق تطبيع جديد بين إسرائيل ودولة خليجية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من المتوقع أن يجري الإعلان عن اتفاق تطبيع جديد بين إسرائيل ودولة خليجية جديدة، وذلك عقب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة نجاح اتفاق تطبيع بين البحرين وإسرائيل.

وفي السياق، قال باراك رافيد، إن هناك تقدم كبير في اتصالات التطبيع بين إسرائيل والبحرين، مضيفاً: "قد يصدر إعلان أمريكي حول هذا الموضوع خلال الساعات القادمة".

الجدير ذكره، أن البحرين أعلنت مباركتها لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وأكدت على أهميته للسلام في الشرق الأوسط، وفتحت أجوائها للطائرات الإسرائيلية.

وكانت الإمارات قد أعلنت الشهر الماضي عن التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات مع اسرائيل براعية أمريكية، حيث من المتوقع أن يجري توقيع الاتفاق الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. 

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