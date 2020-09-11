دولي

مرشح للرئاسة الأمريكية: سأعارض الضم وعلى إسرائيل وقف توسيع المستوطنات

مرشح للرئاسة الأمريكية: سأعارض الضم وعلى إسرائيل وقف توسيع المستوطنات
جو بادين
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مرشّح الحزب الديمقراطي الرئاسة الأميركية جو بايدن، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسياسة التوسع الاستيطاني، واستمرار الحديث عن الضم.

وقال بايدن في كلمته خلال حفل نظمته منظمة "جي ستريت"، أمس الخميس، إن "على إسرائيل التوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربيّة، ووقف الحديث عن الضمّ والسعي للنهوض بحل الدولتين"، مؤكدا أنه "أوضح موقفه هذا أمام الإسرائيليين".

وأضاف: "إن الضم اليوم ليس على الطاولة لكن لا أعلم إلى أي مدى هو بعيد عن طاولة نتنياهو وتوجهاته"، موضحًا أنه سيعارض الضم إذا فاز بالرئاسة، وسيجدد الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد الدعم المادي مع الأخذ بالحسبان القانون الأميركي، وسيفتتح مجددا قنصلية بلاده في القدس الشرقية".

وجدد بايدن تأكيده على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان حق الفلسطينيين بدولتهم من جهة، ولأمن إسرائيل على المستوى البعيد من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن خصمه في الانتخابات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، زعزع قضية تقرير المصير للفلسطينيين، ويعمل على تقويض الأمل بحل الدولتين.

أخبار ذات صلة

&#34;قد نصل لواقع مشابه لإيطاليا&#34;..المشافي الإسرائيلية لمسؤولي الصحة:&#34;نحن على وشك الانهيار&#34;

"قد نصل لواقع مشابه لإيطاليا"..المشافي الإسرائيلية لمسؤولي الصحة:"نحن على وشك الانهيار"

بعد الانتقادات العلنية.. (نتنياهو) يتراجع عن السفر إلى واشنطن بطائرة خاصة

بعد الانتقادات العلنية.. (نتنياهو) يتراجع عن السفر إلى واشنطن بطائرة خاصة

عشية توجهه إلى قبرص.. (بومبيو) يدعو تركيا لسحب قواتها من شرق المتوسط

عشية توجهه إلى قبرص.. (بومبيو) يدعو تركيا لسحب قواتها من شرق المتوسط

اتفاق على توريد حوالي 50 مليون جرعة من لقاح (كورونا) الروسي للبرازيل

اتفاق على توريد حوالي 50 مليون جرعة من لقاح (كورونا) الروسي للبرازيل

ترامب يعلن: لدينا أسلحة لا يدري بها أحد

ترامب يعلن: لدينا أسلحة لا يدري بها أحد

الجيش الإيراني يعلن عن اختبار صاروخي (كروز) بحريين

الجيش الإيراني يعلن عن اختبار صاروخي (كروز) بحريين

إسرائيل: إغلاق تام لمدة أسبوعين بسبب (كورونا)

إسرائيل: إغلاق تام لمدة أسبوعين بسبب (كورونا)

مقتل 58 شخصاً بمجزرتين في الكونغو الديموقراطية

مقتل 58 شخصاً بمجزرتين في الكونغو الديموقراطية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الشرطة تفض ست حفلات زفاف و ثلاثة بيوت عزاء في قلقيلية

الشرطة تفض ست حفلات زفاف و ثلاثة بيوت عزاء في قلقيلية

اثنان أفرج عنهما أمس.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان مقدسيين

اثنان أفرج عنهما أمس.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان مقدسيين

أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة في مسجد القعقاع المهدد بالهدم

أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة في مسجد القعقاع المهدد بالهدم

إصابة أربعة مواطنين بينهم صحفي جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة أربعة مواطنين بينهم صحفي جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الخضري يناشد المجتمع الدولي بإسناد موازنة(أونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين

الخضري يناشد المجتمع الدولي بإسناد موازنة(أونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين

عشراوي: مصادقة الاحتلال على زيادة ميزانيتها العامة دليل على مضيها بخطة الضم

عشراوي: مصادقة الاحتلال على زيادة ميزانيتها العامة دليل على مضيها بخطة الضم

حمدونة: نتائج التشريح للأسير الشهيد الخطيب تستوجب انقاذ حياة الأسرى المرضى

حمدونة: نتائج التشريح للأسير الشهيد الخطيب تستوجب انقاذ حياة الأسرى المرضى

حنا: &#34;نحن بحاجة الى ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي لكي نكون اقوياء&#34;

حنا: "نحن بحاجة الى ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي لكي نكون اقوياء"

منوعات

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ &#34;Tiktok&#34;

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ "Tiktok"

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. &#34;أمير شاهين&#34; يعلن عن خطوبته

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. "أمير شاهين" يعلن عن خطوبته

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: &#34;محمد رمضان&#34; يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

شاهد: "محمد رمضان" يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: &#34;كيت ميدلتون&#34; في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

صور: "كيت ميدلتون" في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة &#34;بيكا&#34; وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة "بيكا" وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

عربي

شاهد: هدية عاجلة من السيسي لـ&#34;سيدة القطار&#34; بعد واقعة المجند

شاهد: هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

شاهد: احتجاجات في شرق ليبيا وعقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل

شاهد: احتجاجات في شرق ليبيا وعقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل

تونس: فقدان سبعة بحارة في غرق مركب صيد وإنقاذ ثلاثة آخرين

تونس: فقدان سبعة بحارة في غرق مركب صيد وإنقاذ ثلاثة آخرين

صندوق النقد العربي يقدم قرضا للأردن

صندوق النقد العربي يقدم قرضا للأردن