مرشح للرئاسة الأمريكية: سأعارض الضم وعلى إسرائيل وقف توسيع المستوطنات

جو بادين

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مرشّح الحزب الديمقراطي الرئاسة الأميركية جو بايدن، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسياسة التوسع الاستيطاني، واستمرار الحديث عن الضم.



وقال بايدن في كلمته خلال حفل نظمته منظمة "جي ستريت"، أمس الخميس، إن "على إسرائيل التوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربيّة، ووقف الحديث عن الضمّ والسعي للنهوض بحل الدولتين"، مؤكدا أنه "أوضح موقفه هذا أمام الإسرائيليين".



وأضاف: "إن الضم اليوم ليس على الطاولة لكن لا أعلم إلى أي مدى هو بعيد عن طاولة نتنياهو وتوجهاته"، موضحًا أنه سيعارض الضم إذا فاز بالرئاسة، وسيجدد الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد الدعم المادي مع الأخذ بالحسبان القانون الأميركي، وسيفتتح مجددا قنصلية بلاده في القدس الشرقية".



وجدد بايدن تأكيده على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان حق الفلسطينيين بدولتهم من جهة، ولأمن إسرائيل على المستوى البعيد من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن خصمه في الانتخابات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، زعزع قضية تقرير المصير للفلسطينيين، ويعمل على تقويض الأمل بحل الدولتين.