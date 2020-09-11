مصرع طفل بحادث سير في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ من العمر سنة ونصف مصرعه اليوم اثر تعرضه لحادث سير من بلدة عزون العتمة شرق مدينة قلقيلية .



و اوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه وبناء على بلاغ ورد إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة مفاده قيام مركبة بدهس طفل يبلغ من العمر سنة ونص حيث كان يقود المركبة احد اقربائه، على الفور تم تحريك قوة من الشرطة وخبير الحوادث للمكان وسيارات الإسعاف حيث تم نقل الطفل إلى مستشفى درويش نزال لتلقي العلاج.



وأضاف ارزيقات، أن الاطباء اعلنوا عن وفاة الطفل نتيجة الاصابة الحرجة، وان التحقيقات الاولية بينت أن الحادث نتج عن قيام احد اقربائه بدهسه بمركبته الخاصة بالخطأ .



هذا ويهيب العقيد ارزيقات بضرورة الانتباه والحذر اثناء قيادة المركبات خاصة بالقرب من التجمعات السكنية او اثناء اصطفاف المركبة في ساحات البيوت، نظرا الى ان يكون هنالك اطفال خلف المركبة وانت لا تراهم.