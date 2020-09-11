شؤون فلسطينية

اثنان أفرج عنهما أمس.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان مقدسيين

اثنان أفرج عنهما أمس.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان مقدسيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، خمسة مقدسيين في القدس المحتلة بينهم شابين اعتقلا بعد ساعات من الإفراج عنهما.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي سفيان عبيد وشقيقه الفتى يونس، ويزن عمران عبيد، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم في قرية العيسوية.

 وسبق أن أفرجت قوات الاحتلال مساء أمس الخميس عن الشابين علي ويزن عبيد، بشروط كفالة مالية وحبس منزلي، ثم أعادت اعتقالهم صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشابين عبد الرحمن حجازي ومحمد بيومي من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأوقف الاحتلال عددا من الشبان المتوجهين للصلاة الفجر على أبواب المسجد الاقصى المبارك، وقام بفحص هوياتهم، وإعاقة تحركاتهم ووصولهم للصلاة في المسجد.

وتعتبر بلدة العيساوية من أكثر بلدات القدس، التي تتعرض لهجمات واقتحامات الاحتلال المتكررة، والتي يتخللها اعتداء على السكان، واعتقال العشرات بينهم نساء وأطفال.

وتمنع سلطات الاحتلال أهالي البلدة من البناء، وتهدم منازلهم وتوزع بشكل أسبوعي الإخطارات بحجة البناء دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية، التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة.

وتتعرض العيسوية وبلدت القدس لحملة انتهاكات ممنهجة من القمع والتنكيل، ويحرم الفلسطينيون من التوسع العمراني في أراضيهم، إضافة لإجبار عشرات المواطنين على هدم منازلهم ذاتيًا، أو من قبل آليات الاحتلال، وتسليم عشرات الإخطارات.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المقدسيين والمرابطين والمصلين في المسجد الأقصى، بالاعتقال والإبعاد والاستهداف الجسدي المتكرر بهدف ترهيب المواطنين وتفريغ المسجد لإتاحة المجال أمام المستوطنين بتنفيذ مخططاتهم التهويدية.

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