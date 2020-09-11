شؤون فلسطينية

عشراوي: مصادقة الاحتلال على زيادة ميزانيتها العامة دليل على مضيها بخطة الضم

عشراوي: مصادقة الاحتلال على زيادة ميزانيتها العامة دليل على مضيها بخطة الضم
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، ان مصادقة حكومة الاحتلال، على زيادة الميزانية العامة الإسرائيلية بمبلغ 11 مليار شيقل، دليل على مضيها في مخططها القائم على ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت عشراوي في بيان لها، اليوم الجمعة، إن حكومة الاحتلال ترصد ميزانيات إضافية بهدف تصعيد جرائمها بحق شعبنا الأعزل، بدلا من التعامل مع الأولويات الحقيقية لديها، وذلك عبر تنفيذ سياساتها الاجرامية القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري، خاصة في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية، والاستمرار في تعميق الاستيطان غير الشرعي، وهدم المنازل، والنهب المنظم للأرض والموارد الطبيعية والتاريخ والتراث الفلسطيني، وصولا الى إحلال شعب مكان آخر.

ولفتت الى أن نسب توزيع الانفاق للميزانية الاضافية، يمثل إعلانا واضحا لنية دولة الاحتلال ارتكاب مزيد من جرائم حرب، كما أنها شكلت صفعة حقيقية للدول التي أوهمت نفسها بأكذوبة "تعليق ضم" إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأشارت عشراوي الى أن قيام بعض الدول بمكافئة إسرائيل على جرائمها وخروجها عن القانون الدولي، ومنحها الاستثنائية وتشجيع إفلاتها من العقاب بدلا من محاسبتها ومساءلتها، يؤكد تواطؤها مع الاحتلال وتقويضها للسلام والاستقرار بالمنطقة.

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