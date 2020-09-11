جامعة الأزهر تقرر العودة للعمل الإداري الجزئي بإجراءات وقائية مشددة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة الأزهر بغزة، وبناءً على تعليمات الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة؛ العودة للعمل الإداري الجزئي بالجامعة ضمن إجراءات وقائية مشددة، وذلك على النحو الآتي:
1- يبدأ الدوام يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
2- يستثنى العاملين من كبار السن والمرضى والموظفات المتزوجات؛ ومن هم في مناطق حظر التجول.
3- عند الضرورة تكلف الدائرة الإدارية موظفيها لإنجاز الأعمال من بيوتهم إلكترونيا بعد توفير الدعم الفني اللازم.
4- يتم الالتزام بإجراءات الوقائية المعتمدة أثناء الدوام.
أعلنت جامعة الأزهر بغزة، وبناءً على تعليمات الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة؛ العودة للعمل الإداري الجزئي بالجامعة ضمن إجراءات وقائية مشددة، وذلك على النحو الآتي:
1- يبدأ الدوام يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
2- يستثنى العاملين من كبار السن والمرضى والموظفات المتزوجات؛ ومن هم في مناطق حظر التجول.
3- عند الضرورة تكلف الدائرة الإدارية موظفيها لإنجاز الأعمال من بيوتهم إلكترونيا بعد توفير الدعم الفني اللازم.
4- يتم الالتزام بإجراءات الوقائية المعتمدة أثناء الدوام.
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