الاحتلال يبعد أربعة موظفي أوقاف عن المسجد الأقصى



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن المبعدين استدعوا لمركز تحقيق القشلة وسط القدس صباح اليوم، حيث تم تسليمهم قرارات الإبعاد، وهم: عماد عابدين وعمران الأشهب وأُبعدا لثلاثة أشهر، وبلال عوض الله لأربعة أشهر، والحارسة هبة سرحان لخمسة أشهر.



رام الله - دنيا الوطنأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة.