الاحتلال يبعد أربعة موظفي أوقاف عن المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة.
وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن المبعدين استدعوا لمركز تحقيق القشلة وسط القدس صباح اليوم، حيث تم تسليمهم قرارات الإبعاد، وهم: عماد عابدين وعمران الأشهب وأُبعدا لثلاثة أشهر، وبلال عوض الله لأربعة أشهر، والحارسة هبة سرحان لخمسة أشهر.
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة.
وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن المبعدين استدعوا لمركز تحقيق القشلة وسط القدس صباح اليوم، حيث تم تسليمهم قرارات الإبعاد، وهم: عماد عابدين وعمران الأشهب وأُبعدا لثلاثة أشهر، وبلال عوض الله لأربعة أشهر، والحارسة هبة سرحان لخمسة أشهر.
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