شؤون فلسطينية

سلطة المياه: انقطاع الكهرباء عن محطات مياه رئيسية مغذية لمحافظتي الخليل وبيت لحم

سلطة المياه: انقطاع الكهرباء عن محطات مياه رئيسية مغذية لمحافظتي الخليل وبيت لحم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة المياه عن انقطاع مفاجىء للكهرباء المغذية لمحطة مياه رئيسية لدى شركة "ميكروت" اليوم الجمعة، من قبل شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، ما أدى إلى توقف وصلات آبار المياه  الرئيسية المزودة لمحافظة الخليل وأجزاء من بيت لحم عن العمل.

وأوضحت سلطة المياه، في بيان لها، أنه نتيجة لذلك، فقد قُطعت المياه عن خط دير شعار المصدر الرئيسي المزود لمحافظة الخليل بشكل عام، وعن وصلة الجبعة المزودة لمناطق: صوريف، وخاراس، ونوبا، وبيت أولا، وحتا، وكذلك وصلة نحالين المزودة لنحالين، وحوسان، وبتير، وواد فوكين، وبيت فجار.

وأكدت أن طواقمها الفنية تتابع العمل إلى حين إعادة إيصال التيار الكهربائي وتشغيل المحطات وضخ المياه للتجمعات المتضررة، مهيبة بالمواطنين التعاون من خلال ترشيد استهلاك كميات المياه المتوفرة حتى عودة الضخ .

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