حماس: المقاومة قادرة على استكمال مشروع التحرير



وأوضح أن اندحار الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة شكل نقطة فارقة في تاريخ شعبنا في صراعه مع المحتل وبارقة أمل له بالعودة والتحرير ولأسرانا بالحرية.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن المقاومة الفلسطينية التي تمكنت من دحر الاحتلال الإسرائيلي وكنس قطعان مستوطنيه وتحرير قطاع غزة لهي قادرة على استكمال مشروع التحرير لكل أراضينا المحتلة.وأكد القانوع أن اندحار الاحتلال الإسرائيلي لم يأت بمبادرة منه أو تفاهمات معه، وإنما ببسالة المقاومة الفلسطينية وضرباتها الموجعة التي أجبرته على تفكيك مستوطناته والانسحاب منها.وأضاف أن شعبنا الفلسطيني أثبت أنه قادر على انتزاع حريته مهما بلغت التضحيات، وهو ماض في نضاله ومعركته مع المحتل الإسرائيلي حتى كامل التحرير.