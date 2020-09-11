من جديد.. الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس











رام الله - دنيا الوطنغادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن حاجز بيت حانون/إيرز، شمالي القطاع، وذلك بعد مناقشة الوفد عدة قضايا وعقد لقاءات مع قياده حركه حماس في قطاع غزه.ووصل الوفد المصري إلى قطاع غزة، صباح أمس الخميس، عبر حاجز بيت حانون/إيرز، والتقى قيادة حماس، ثم غادر ظهر ذات اليوم إلى الجانب الإسرائيلي لعدة ساعات للقاء مسؤولين إسرائيليين ، وعاد للقطاع مجددًا، والتقى قيادة حركة حماس، ومن ثم غادر قبل قليل.