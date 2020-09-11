دولي

بعد الانتقادات العلنية.. (نتنياهو) يتراجع عن السفر إلى واشنطن بطائرة خاصة

بعد الانتقادات العلنية.. (نتنياهو) يتراجع عن السفر إلى واشنطن بطائرة خاصة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب نتنياهو، اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجع عن السفر بطائرة خاصة إلى واشنطن. 

وبحسب المتحدثة باسم رئيس الوزراء شير كوهين: "فإن تراجع نتنياهو جاء من أجل عدم السماح لوسائل الإعلام بتحويل انتباه الرأي العام عن اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات وربما أيضًا مع الدول العربية الأخرى". 

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء سينضم مع الوفد على متن طائرة أكثر اتساعًا مع ترتيبات فصل صارمة للحفاظ على صحته. 

وكانت القناة 13 الإسرائيلية كشفت صباح اليوم أن نتنياهو وعقيلته سارة، لن يُقلعان إلى مراسم توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات، التي ستعقد في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، مع الوفد الإسرائيلي.  

ومع انتشار هذا الخبر، فقد علت أصوات إسرائيلية، تتهم نتنياهو بتبذير أموال الدولة والبذح، في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من المواطنين، بوضع اقتصادي صعب، خصوصا في ظل أزمة كورونا. 

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه مثل هذه الاتهامات لنتنياهو.

ونفى نتنياهو أن يزيد اقلاعه بطائرة خاصة التكاليف، وسلّط الإعلام الإسرائيلي الضوء على الطائرة الخاصة التي سيُسافر بها نتنياهو، وأخذوا يتمعنوا بتفاصيلها "الباهظة والثمينة". 

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