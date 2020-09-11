شؤون فلسطينية

داخلية غزة: بدء المرحلة الثانية من استيعاب 2500 فرداً بالوزارة

داخلية غزة: بدء المرحلة الثانية من استيعاب 2500 فرداً بالوزارة
صورة أرشيفية
أعلن رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، العميد بهجت أبو سلطان عن بدء إجراءات المرحلة الثانية من استيعاب2500 فرداً للعمل في أجهزة الوزارة.

وقال العميد "أبو سلطان"، في تصريح صحفي، إن هذه المرحلة ستبدأ غداً السبت 12 أيلول/سبتمبر 2020، باستيعاب 1500 فرداً على دفعات ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 3 شهور، على أن يتم استيعاب العدد المتبقي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ترشيح هؤلاء الأفراد جاء بعد اجتيازهم اختبارات اللياقة البدنية في مسابقة الأفراد للعام 2019م، وحصلوا على درجة من 70 إلى79%، علماً بأن الحاصلين على معدل 80% فما فوق واجتازوا جميع المراحل السابقة، تم توظيفهم في مسابقة العام الماضي، وبقي 500 منهم تم استيعابهم مطلع الشهر الجاري على بند التشغيل المؤقت.

وأضاف أن المرشحين سيخضعون للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، والكبد الوبائي، بالإضافة إلى فحص اختبار الهيئة، ومن ثم إلحاقهم بدورة تدريبية وفق إجراءات الوقاية والسلامة؛ لتعزيز عمل أجهزة الوزارة في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، وللمساعدة في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأكد رئيس هيئة التنظيم والإدارة أن تشغيل المرشحين على بند التشغيل المؤقت يتضمن عدة شروط، وهي: أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة.

وبيّن أنه سيتم اختيار الأعداد المطلوبة وفق احتياج الوزارة، ممن حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات اللياقة البدنية، والتي شملت على عدة مراحل متنوعة.

ولفت إلى أنه بإمكان الذين ترشحوا لمسابقة التوظيف للعام 2019م، والذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية، مراجعة حساباتهم من خلال صفحة الدخول الموحد عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم والإدارة؛ للتعرف على تفاصيل اجتياز المراحل المقبلة من التشغيل.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري عن استيعاب 528 فرداً للعمل في أجهزة الوزارة، ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 3 شهور، من أصل 2500 فرداً سيتم استيعابهم خلال الفترة المقبلة، من الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية في مسابقة التوظيف الأخيرة لعام 2019.

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