دولي

عشية توجهه إلى قبرص.. (بومبيو) يدعو تركيا لسحب قواتها من شرق المتوسط

عشية توجهه إلى قبرص.. (بومبيو) يدعو تركيا لسحب قواتها من شرق المتوسط
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تركيا إلى سحب قواتها من منطقة شرق المتوسط، وأعلن أنه سيزور قبرص السبت سعيا للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر المتزايد هناك.

ويجري بومبيو محادثات في قبرص بعد زيارة للدوحة حيث سيشارك في إطلاق المحادثات التي طال انتظارها بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، وفق "أ ف ب".

وأفاد بومبيو الخميس بأن زيارته لقبرص تأتي استكمالا لاتصالات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال بومبيو للصحافيين من طائرته إنه "يجب حل (النزاع) بطريقة دبلوماسية وسلمية".

وأضاف "لذلك سأعمل على هذا الأمر في محاولة للتأكد من أنني أفهم الأخطار المرتبطة به من وجهة نظر القبارصة".

وأشار بومبيو إلى دور ألمانيا في السعي لخفض التوتر. كما لعبت فرنسا دورا أساسيا في النزاع البحري إذ دعمت بشدة اليونان وقبرص.

وقال بومبيو "نأمل بأن يكون هناك حوار حقيقي ونأمل في أن يتم سحب العتاد العسكري ليكون من الممكن عقد هذه المحادثات".

ونشرت تركيا التي تبحث عن احتياطات الغاز والنفط في مياه تطالب بها اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي، سفينة استكشافية الشهر الماضي مدعومة بفرقاطات عسكرية.

وردت اليونان بإجراء تدريبات عسكرية بحرية.

وتأتي زيارة بومبيو بعد وقت قصير على رفع الولايات المتحدة حظر التسلح المفروض منذ عقود على قبرص، ما أثار حفيظة تركيا.

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