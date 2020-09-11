تونس: فقدان سبعة بحارة في غرق مركب صيد وإنقاذ ثلاثة آخرين
رام الله - دنيا الوطن
فقد سبعة بحارة فجر الجمعة في غرق مركب صيد على بعد نحو 20 ميلا من سواحل مدينة المهدية في تونس في عاصفة بحرية تتزامن مع اضطرابات جوية أودت بحياة 5 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وقال مصدر وفقاً لـ(روسيا اليوم) من الحرس البحري بالمهدية، إن المركب الذي غرق بسبب العاصفة كان على متنه 10 من البحارة، وقد تم إنقاذ ثلاثة منهم، فيما اعتبر السبعة الآخرون في عداد المفقودين، وما زال البحث عنهم متواصلا.
فقد سبعة بحارة فجر الجمعة في غرق مركب صيد على بعد نحو 20 ميلا من سواحل مدينة المهدية في تونس في عاصفة بحرية تتزامن مع اضطرابات جوية أودت بحياة 5 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وقال مصدر وفقاً لـ(روسيا اليوم) من الحرس البحري بالمهدية، إن المركب الذي غرق بسبب العاصفة كان على متنه 10 من البحارة، وقد تم إنقاذ ثلاثة منهم، فيما اعتبر السبعة الآخرون في عداد المفقودين، وما زال البحث عنهم متواصلا.
التعليقات