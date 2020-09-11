عربي

صندوق النقد العربي يقدم قرضا للأردن

صندوق النقد العربي يقدم قرضا للأردن
صورة تعبيرية
أعلن صندوق النقد العربي، عن تقديم قرض للأردن بنحو 41 مليون دولار لمواجهة التحديات الراهنة، وتوفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي ويلبي الاحتياجات الطارئة.

وقال الصندوق، أمس الخميس، وفق (عمون) إنه تم إبرام الاتفاقية الأحد الماضي، حيث قام بالتوقيع وزير المالية الأردني محمد العسعس، وعن الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف أن، الصندوق يتابع تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة.

وأشار إلى أنه، يعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات.

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صندوق النقد العربي يقدم قرضا للأردن

صندوق النقد العربي يقدم قرضا للأردن