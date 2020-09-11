دولي

ترامب يعلن: لدينا أسلحة لا يدري بها أحد

ترامب يعلن: لدينا أسلحة لا يدري بها أحد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قبيل مغادرته إلى ولاية ميشيغان، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين أن بلاده تمتلك أنظمة أسلحة لا يدري بها أحد. 

أعلن ترامب عن ذلك في معرض تعليقه على معلومات وردت في مخطوطة كتاب للصحفي الأمريكي بوب وودوارد، نقل فيه عن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة طورت نظاما جديدا للأسلحة النووية، لا تمتلكه لا روسيا ولا الصين، وفق ما نقلته (تاس). 

وقال ترامب في تصريحه للصحفيين: "لدينا أسلحة رائعة، لا، أنا لا أتحدث عن (معلومات) سرية، أنا أتحدث عما صنعناه، نحن نصنع أسلحة رائعة، قواتنا المسلحة أقوى من أي وقت مضى، لقد أنفقنا على قواتنا على مدى السنوات الثلاث والنصف السابقة 2.5 تريليون دولار، الآن توجد لدينا  صواريخ جديدة .... آمل ألا نضطر أبدا إلى استخدامها، لكن (أسلحتنا) النووية الآن في أفضل حالاتها منذ عقود".

وتابع الرئيس الأمريكي متباهيا بأن الولايات المتحدة لديها: "بعض الأنظمة التي لا يعرف عنها أحد، بصراحة، برأيي سيكون من الأفضل إذا استمر هذا الحال. لدينا بعض الأنظمة المذهلة".

وقال ترامب لاحقا أمام تجمع لأنصاره في ولاية ميشيغان: "أنتم تعلمون، مع وسائل الإعلام هذه الكاذبة، قلت: لدينا أنظمة وصواريخ، لدينا أنظمة لم تروها من قبل، (الرئيس الصيني) شي جين بينغ ليس لديه شيء مثلها، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه شيء مثلها. لا أحد لديه أي شيء مثل ما لدينا. 

وقالوا: ماذا هل يعطي معلومات عسكرية (سرية)؟ لا، أنا أقول أن لدينا أعظم أسلحة في العالم".

وتابع ترامب منتقدا وسائل الإعلام بقوله: "يقولون: ربما هو يكشف عن معلومات سرية، لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر، هؤلاء الناس مرضى".

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