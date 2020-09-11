دولي

الجيش الإيراني يعلن عن اختبار صاروخي (كروز) بحريين

الجيش الإيراني يعلن عن اختبار صاروخي (كروز) بحريين
صاروخي (كروز) بحريين
رام الله - دنيا الوطن
اختبر الجيش الإيراني صاروخي "كروز" بحريين ضمن اليوم الثاني من مناورات "ذو الفقار99" جنوبي البلاد.

وقال الجيش إن صاروخ "كروز" أرض – بحر من طراز "قادر" أصاب أهدافا سطحية بحرية على بعد أكثر من 200 كم ودمرها بنجاح، وذلك وفق (روسيا اليوم). 

وأضاف أنه تم إطلاق صاروخ "كروز" آخر من طراز "نصر" من سفينة حربية وأصاب أهدافا بحرية سطحية.

وقال المتحدث باسم المناورات، شهرام إيراني، إن المنظومات الصاروخية أرض – بحر التابعة للقوات البحرية في الجيش منتشرة في كل أنحاء سواحل البلاد الجنوبية.

وأضاف المتحدث أن الجيش يمتلك أنواعا مختلفة من صواريخ "كروز" البحرية وبمختلف المديات، مؤكدا أن لديه قدرات إطلاق نيران صاروخية مؤثرة ووحدات سطحية وتحت سطحية.

وأشار إيراني إلى أن هناك العديد من العمليات لم يتم الإعلان عنها في المناورات لدواع أمنية.

وكانت طهران كشفت الشهر الماضي عن صاروخ "كروز" بحري يصل مداه أكثر من ألف كيلومتر أطلقت عليه اسم "الشهيد أبو مهدي المهندس".

وبدأ الجيش الإيراني أمس الخميس مناورات بحرية وجوية وبرية على مساحة مليوني كيلومتر مربع، من شرق مضيق هرمز إلى سواحل مكران وبحر عمان حتى شمال المحيط الهندي، وتتزامن المناورات مع استمرار الضغوط الأمريكية على طهران، وتوتر العلاقة مع الإمارات على خلفية تطبيعها العلاقات مع إسرائيل.

أخبار ذات صلة

ترامب يعلن: لدينا أسلحة لا يدري بها أحد

ترامب يعلن: لدينا أسلحة لا يدري بها أحد

إسرائيل: إغلاق تام لمدة أسبوعين بسبب (كورونا)

إسرائيل: إغلاق تام لمدة أسبوعين بسبب (كورونا)

مقتل 58 شخصاً بمجزرتين في الكونغو الديموقراطية

مقتل 58 شخصاً بمجزرتين في الكونغو الديموقراطية

ترامب: أنا معجب ببوتين وهو معجب بي

ترامب: أنا معجب ببوتين وهو معجب بي

رقم قياسي جديد .. 4000 إصابة منذ الأمس بـ(كورونا) في إسرائيل

رقم قياسي جديد .. 4000 إصابة منذ الأمس بـ(كورونا) في إسرائيل

فرنسا: تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا: تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة: عدد وفيات (كورونا) تتجاوز 190 ألفًا

الولايات المتحدة: عدد وفيات (كورونا) تتجاوز 190 ألفًا

الأمم المتحدة تحدد المبلغ &#34;الباهظ&#34; لتوفير لقاح (كورونا)

الأمم المتحدة تحدد المبلغ "الباهظ" لتوفير لقاح (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وفاة شاب من بلدة (كفرذان) بجنين متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير

وفاة شاب من بلدة (كفرذان) بجنين متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير

مستوطنون يزرعون مزيدا من الأشجار في الفارسية بالأغوار الشمالية

مستوطنون يزرعون مزيدا من الأشجار في الفارسية بالأغوار الشمالية

أسعار الخضراوات واللحوم والدجاج في غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضراوات واللحوم والدجاج في غزة اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي حتى الإثنين

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي حتى الإثنين

العوض: الموقف المعيب للجامعة العربية يفتح المجال أمام دول أخرى للالتحاق بقطار التطبيع المذل

العوض: الموقف المعيب للجامعة العربية يفتح المجال أمام دول أخرى للالتحاق بقطار التطبيع المذل

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تؤكد على عدة إجراءات حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع

"النيابة العامة" بغزة تؤكد على عدة إجراءات حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

منوعات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: &#34;محمد رمضان&#34; يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

شاهد: "محمد رمضان" يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: &#34;كيت ميدلتون&#34; في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

صور: "كيت ميدلتون" في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة &#34;بيكا&#34; وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة "بيكا" وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

&#34;نسكت أفواه الكلاب&#34;.. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

"نسكت أفواه الكلاب".. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

عربي

تونس: فقدان سبعة بحارة في غرق مركب صيد وإنقاذ ثلاثة آخرين

تونس: فقدان سبعة بحارة في غرق مركب صيد وإنقاذ ثلاثة آخرين

صندوق النقد العربي يقدم قرضا للأردن

صندوق النقد العربي يقدم قرضا للأردن

مصر: 154 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 154 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فيديو.. الأردن: انفجار بأحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء

فيديو.. الأردن: انفجار بأحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء