الصحة بغزة: وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، عن وفاة مواطنة وإصابة 80 حالة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية بالقطاع.

والإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية ( 80 ) حالة.





وأشارت الصحة أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي (1631) إصابة منها: حالات نشطة حاليا (1506)

منها (1501) من المجتمع و (5) من العائدين، (114) متعافين

و (11) وفيات (10 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).



وأكدت أن غرفة عمليات الطوارئ في الوزارة تتابع تطورات الحالة الوبائية و الاجراءات المناسبة، وكلما زاد التزام المواطنين بإجراءات الوقاية انخفض منحنى تفشي الوباء.



وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي: "نوازن بين اجراءات مواجهة الوباء وتلبية احتياجات المواطنين وندعو الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار وذلك لان استهتارك سيقتل احبابك"



وأكدت على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات، والاهتمام التام باجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة.

