مقتل 58 شخصاً بمجزرتين في الكونغو الديموقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

قتل 58 شخصا على الأقل في مجزرتين وقعتا يومي الثلاثاء والخميس في إقليم إيتوري شمال شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وقال وزير الداخلية في حكومة الإقليم أدجيو غيدي، وفق ما نقلته (أ ف ب) إن المجزرتين وقعتا في مقاطعة إيرومو في جنوب الإقليم وقد حصدت أولاهما الثلاثاء 23 قتيلا في حين حصدت ثانيتهما الخميس 35 قتيلا.



واتهم غيدي "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التنظيم المسلح الأوغندي النشأة، بالوقوف خلف هاتين المجزرتين اللتين خلفتا أيضا "موجة نزوح كبيرة".



ومنذ نوفمبر يشن الجيش الكونغولي "عمليات واسعة النطاق" ضد مسلحي هذه المليشيا في إقليم شمال كيفو المتاخم لإيتوري.



ومنذ بدأ الجيش عملياته ضدهم، يشن مسلحو المليشيا الذين يعيشون في الأدغال هجمات متواصلة على المدنيين في إيتوري.



وفقا لمنظمة محلية متخصصة بدأت بإحصاء الضحايا، فقد قتلت هذه المليشيا التي كانت في الأصل حركة تمرد أوغندية مسلمة، منذ أبريل 890 شخصا.