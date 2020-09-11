ترامب: أنا معجب ببوتين وهو معجب بي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين،

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رام الله - دنيا الوطن

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الذين انتقدوه لأنه تمكن من إقامة علاقة "منسجمة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ومع قادة دول آخرين.



ووصف ترامب هذه الانتقادت بغير العادلة، مضيفاً اجتماع حاشد لمؤيديه في ميتشيغان: "يقولون: إنه يتفق مع بوتين - هذا فظيع!لا، هذا جيد، إذا تمكنت من التعايش معه، فهذا جيد! إنه معجب بي، وأنا معجب به، وهذا ليس بالأمر السيء!".



وكرر ترامب نفس القول بالنسبة لزعيم كوريا الشمالية وفق ما نقلته (روسيا اليوم): " يقولون، إنه يتوافق مع كيم جونغ أون، هذا أمر فظيع!" - لا، هذا جيد، أحاول إقناعهم بذلك. هذا أمر طبيعي، تجنب الحرب وعدم البدء بها".



وعلى نفس الطريقة، تعرض ترامب للانتقاد، بسبب "التوافق" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الياباني.