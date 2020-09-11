رقم قياسي جديد .. 4000 إصابة منذ الأمس بـ(كورونا) في إسرائيل



وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن كابينت (كورونا)، وافق الليلة على فرض إغلاق كامل بالبلاد، لمدة أسبوعين، خلال موسم الأعياد اليهودية، اعتباراً من يوم الجمعة القادم، وحتى الثاني من شهر أكتوبر.







تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بـ(كورونا) في إسرائيل، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 4000 إصابة جديدة بـ(كورونا)، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه تم منذ يوم أمس تشخيص 4038 إصابة جديدة بـ(كورونا)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الى 146,542 إصابة، والوفيات إلى 1077 حالة.