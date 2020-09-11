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القوات المسلحة الأردنية: لا إصابات في حادث انفجار مستودع الذخائر بالزرقاء

القوات المسلحة الأردنية: لا إصابات في حادث انفجار مستودع الذخائر بالزرقاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه لم تقع أي إصابات في حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء، وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل (مورترز) غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

وأضاف إن التحقيقات الأولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات. وقال "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

هذا وحذرت مديرية الأمن العام من تداول بيانات قديمة وإشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكانت وسائل إعلام عربية فجر اليوم الجمعة، قالت إنه سمع دوي انفجار كبير في مدينة الزرقاء، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق.

ووفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، فإن حريقاً كبيراً في موقع الانفجار بالمدينة، مشيرة إلى أن هناك ترجيحات أن يكون الانفجار وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة في المدينة.

 


 


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