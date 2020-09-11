وفاة شاب من بلدة (كفرذان) بجنين متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير

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رام الله - دنيا الوطن

توفي الشاب محمد علي مساد، من بلدة كفرذان غرب جنين، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته نتيجة تعرضه لحادث سير.



وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن الشاب مساد أصيب بجروح خطيرة قبل يومين بحادث تصادم دراجة نارية مع مركبة على شارع حيفا غرب جنين، وأدخل للعناية المركزة لتلقي العلاج، وتوفي اليوم متأثراً بإصابته.