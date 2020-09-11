مستوطنون يزرعون مزيدا من الأشجار في الفارسية بالأغوار الشمالية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

واصل مستوطنون، زراعة مزيد من الأشجار في الفارسية بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين يزرعون منذ الصباح المزيد من الأشجار في خربة "احمير" بالفارسية.



يذكر أن المستوطنين بدأوا بالتواجد الفعلي في المنطقة منذ قرابة شهرين، وأقاموا معرشا لهم، وزرعوا عشرات الأشتال، ووضعوا علامة حديدية على مقربة من خيام المواطنين.