شؤون فلسطينية

إصابة شاب بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة

إصابة شاب بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الجمعة، شاب من بلدة قفين في محافظة طولكرم، بقنبلة غاز بصورة مباشرة أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين غرب جنين، قرب قرية ظهر العبد في منطقة يعبد.

وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، في البلدة بأن الشاب أسامة فتحي علي صباح، أصيب بعد أن أطلق عليه جيش الاحتلال قنبلة أصابته مباشرة في فمه ووجهه، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

أخبار ذات صلة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي حتى الإثنين

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي حتى الإثنين

خارطة توضيحية.. &#34;الداخلية&#34; بغزة تقرر تخفيف إجراءات الحظر بمناطق بمحافظة الشمال

خارطة توضيحية.. "الداخلية" بغزة تقرر تخفيف إجراءات الحظر بمناطق بمحافظة الشمال

العوض: الموقف المعيب للجامعة العربية يفتح المجال أمام دول أخرى للالتحاق بقطار التطبيع المذل

العوض: الموقف المعيب للجامعة العربية يفتح المجال أمام دول أخرى للالتحاق بقطار التطبيع المذل

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تؤكد على عدة إجراءات حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع

"النيابة العامة" بغزة تؤكد على عدة إجراءات حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

هنية يُعلّق على رفض الجامعة العربية مشروع القرار الفلسطيني الرافض لاتفاق التطبيع الإماراتي

هنية يُعلّق على رفض الجامعة العربية مشروع القرار الفلسطيني الرافض لاتفاق التطبيع الإماراتي

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

العوض: الموقف المعيب للجامعة العربية يفتح المجال أمام دول أخرى للالتحاق بقطار التطبيع المذل

العوض: الموقف المعيب للجامعة العربية يفتح المجال أمام دول أخرى للالتحاق بقطار التطبيع المذل

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تعافي 57 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

محافظ سلفيت: كل من يسيء للشرطة قولاً أو فعلاً سيتم تقديمه للقضاء

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

الكيلة: يجب تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خاصة بسوريا ولبنان

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بالسعودية

"الخارجية": تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بالسعودية

عريقات لـ &#34;كوشنر&#34;: أي استخفاف بالإنسانية.. هدف خطتك لشرعنة الاستيطان والضم

عريقات لـ "كوشنر": أي استخفاف بالإنسانية.. هدف خطتك لشرعنة الاستيطان والضم

منوعات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: &#34;محمد رمضان&#34; يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

شاهد: "محمد رمضان" يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: &#34;كيت ميدلتون&#34; في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

صور: "كيت ميدلتون" في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة &#34;بيكا&#34; وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة "بيكا" وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

&#34;نسكت أفواه الكلاب&#34;.. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

"نسكت أفواه الكلاب".. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

عربي

مصر: 154 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 154 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل ثالث أعلى زيادة يومية بفيروس (كورونا)

الإمارات تسجل ثالث أعلى زيادة يومية بفيروس (كورونا)

الرئيس اللبناني يُعلّق على الحريق الجديد بمرفأ بيروت اليوم

الرئيس اللبناني يُعلّق على الحريق الجديد بمرفأ بيروت اليوم

شاهد: &#34;سيدة القطار&#34; المصرية تروي تفاصيل الحدث بين الضابط وموظف وزارة النقل

شاهد: "سيدة القطار" المصرية تروي تفاصيل الحدث بين الضابط وموظف وزارة النقل