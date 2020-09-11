إصابة شاب بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الجمعة، شاب من بلدة قفين في محافظة طولكرم، بقنبلة غاز بصورة مباشرة أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين غرب جنين، قرب قرية ظهر العبد في منطقة يعبد.



وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، في البلدة بأن الشاب أسامة فتحي علي صباح، أصيب بعد أن أطلق عليه جيش الاحتلال قنبلة أصابته مباشرة في فمه ووجهه، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.